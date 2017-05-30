ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

رست، السفينة «CSCL NEPTUNE-036E»، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أمس الاثنين، والتي تعد أكبر سفينة حاويات يستقبلها الميناء في تاريخه حيث تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية وبطول 366 مترا.

وقال مساعد مدير عام الميناء وليد الفارس، إن رسو السفينة يعد حدثا بارزا من في مسيرة إنجازات ميناء الملك عبدالعزيز وذلك نتيجة لتنامي مكانة الميناء في مجال النقل البحري عالميا، وإضافة إلى قدرة الميناء التشغيلية العالمية وكسب ثقة الخطوط البحرية العالمية، وجذب السفن العملاقة لزيارة المناولة جاء ذلك نتيجة للتخطيط والتطوير لمحطات الحاويات الذى تتبعه المؤسسة العامة للموانئ للتماشي في رؤية المملكة 2030، والتي من أهم أهدافها بأن تكون المملكة منطقة لوجستية عالمية.