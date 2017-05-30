وفاة أبناء مدير مدرسة بتبوك إثر حادث مروري مروع - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة 6 من أبناء أحد الزملاء لنا، الأستاذ علي محزري أبو عبدالله مدير مدرسة بتبوك ، إثر حادث انقلاب أثناء سفرهم من الجنوب إلى تبوك أمس الاثنين،

وقع الحادث المروع قبل مدينة ضباء 40 كم، والصلاة عليهم اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر جامع البازعي.

نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.