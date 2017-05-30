بالفيديو.. «طباخ الشيبة» يكشف عن مأساته التي جعلته يحترف الطهي - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

كشف الكويتي إسماعيل مراد والمعروف باسم «طباخ الشيبة»، عن تفاصيل المراحل الصعبة التي مر بها في حياته نتيجة خطأ طبي، أثر على حياته وكاد أن يستسلم لليأس، إلا أنه قاوم حتى أصبح أحد أفضل الطهاة في دول الخليج.

خاصة بعد أن جلس على كرسي متحرك،

وقال إنه كان موظفا في السلك العسكري ويمتلك عددا من المحلات التجارية، إلا أنه ‏قبل عدة أعوام حدث له خطأ طبي أجليه على كرسي متحرك، مشيرا إلى أنه لم يسأل فيه أحد ولا عن الطبيب الذي ارتكب الخطأ، مضيفا «باكيًا» أن الحياة أصبحت حينئذ مظلمة في وجهه، إلا أنه قرر ألا يستسلم، وأن يقاوم الإعاقة التي أصيب بها، بعد أن كان يعجز عن النوم إلا بعد أن يحس بالإرهاق والتعب من المشي، وقرر أن يبدأ حياته من جديد على الكرسي المتحرك، وأن يتفنن في مجال الطبخ الذي برع فيه من سن 12 عامًا.

وأضاف في لقاء مع قناة «العربية» أنه أصبح مشهورا على مستوى دول الخليج العربية، وله وصفاته الخاصة، التي يصنعها ببراعة، حتى إنه يُطلب بالاسم وينتقل لدول السعودية وقطر وعمان، ليصنع ويشرف على أشهى الأطعمة للعوائل الكبيرة هناك، داعيا كل من يقابل أي صعوبات في حياته إلى عدم الاستسلام.