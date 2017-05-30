«العبيد» يلتقي المكلفين بإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

التقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد، أمس الاثنين، الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي والشيخ خالد المهنا المكلفين بإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وبارك الدكتور العبيد لأصحاب الفضيلة على صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحصولهم على هذه الثقة العظيمة والمسؤولية الكبيرة في إمامة المصلين بالمسجد النبوي .

كما رفع وكيل الرئيس العام شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين مبينا أن هذا التوجيه يأتي تحقيقاً للتطلعات الكريمة في خدمة الحرمين الشريفين ودعمه أيده الله ، سائلا المولى عز وجل أن يديم خير هذا البلد وأن يحفظ عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها.

وحضر اللقاء، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب ومدير شؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي .