الداخلية: إصابة رجلي أمن إثر تعرض دورية أمنية لانفجار عبوة ناسفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيب رجلي أمن إثر تعرض مركبتهم الأمنية لانفجار عبوة ناسفة، صباح أمس الإثنين، وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، منذ قليل، بأنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 20 / 8 / 1438 هـ عن استشهاد رجل أمن وإصابة خمسة آخرين نتيجة تعرض دوريتهم لقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي” أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف ، فقد تعرضت دورية أمن عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 3 / 9 / 1438هـ ، لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف مما نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى.

وأكد المتحدث، أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، والله ولي التوفيق.