الريان يكسب النجم وعذيبة يتفوق على عميد حرب بدورة شهداء الوطن بالمجاردة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استكمالاً لمنافسات دورة شهداء الوطن ٣٨ الرمضانية بمحافظة المجاردة والذي يشرف عليه نادي الفاروق الرياضي اقيم مساء اليوم في دوري المجموعات انطلقت المجموعة الثالثة بلقائين مثيرين الأول جمع الريان من بارق والنجم من ال شغيب بدأ بسيطرة للريان حتى ترجم الكابتن محمد عوض البارقي ذلك بتسجيله للهدف الاول لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة ومع انطلاق الثاني عادل النجم من كرة ثابتة سجلها المخضرم علي القرني ويعود الريان من جديذ عن طريق الشاب تركي عوض ليعلن تفوق الريان ليكسب الثلاث نقاط .

واللقاء الثاني جمع فريقي عذيبه من المجاردة والعميد من خميس حرب ضمن المجموعة الثالثة كذلك ، قمة المباريات الى هذا المساء تفوق عذيبه بابداع الحارس عبدالله البارقي وبتألق النجوم في صفوف الفريق بالرغم من صعوبة المنافس العميد الا ان النتيجة تفوق بها عذيبه بثلاثة اهداف سجلها أحمد حسن وطلال سعيد ونجم المباراة منصور عسيري وسجل للعميد من ركلة جزاء عبدالله حسين .

حكام اللقائين الاستاذ ظافر مرعي والاستاذ عامر زاهر حكام ساحة والاستاذ متعب الشهري مساعد اول والاستاذ علي الشهري مساعد ثاني والاستاذ عبدالله الراجحي حكم رابع .

علق على المباريات الاستاذ محمد حمد السحاري

حصل لاعب الريان علي موسى على جائزة أفضل لاعب في اللقاء الاول ، واللاعب منصور عسيري على نجومية اللقاء الثاني ، قدمها رئيس اللجنة الفنية الاستاذ سالم الشهري .

مباريات يوم الثلاثاء :

اللقاء الأول / وسام خاط _ نجوم ربيعة

اللقاء الثاني / وحدة ثربان _ الامل

اللقاء الثالث / الخليج – النخبة