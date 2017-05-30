بدء المشاورات بين وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا بصيغة «2+2» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بدأت بالقاهرة، أمس الاثنين، جلسة المشاورات الرباعية بين كل من وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بصيغة «2+2».

وتناولت المشاورات الرباعية عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن المشاورات الرباعية بين مصر وروسيا بصيغة «2+2» تم تفعيلها لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.