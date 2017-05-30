زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزيرة بإندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

جاكترا(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، أمس الاثنين، مقاطعة سولاوسي، جنوب شرقي إندونيسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال يبعد 79 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بلدة بالو في منطقة تقع شمال غربي بلدة بوسو، ووصل عمقه إلى 9 كم تحت مستوى سطح البحر.

وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إنه لا توجد أي مخاطر من حدوث أمواج مد جراء الزلزال، مفيدة أن بعض المباني القديمة في البلدة قد تضررت، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا بشرية جراء الزلزال.