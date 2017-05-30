كشف تفاصيل إنشاء موقع " ميدل إيست آي " المسيء لملك الحزم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف موقع ” ذي ناشيونال ” الإماراتي، تفاصيل تورط مسؤولين كبار في قنوات ” الجزيرة ” القطرية، في إنشاء الموقع الإخباري البريطاني ” ميدل إيست آي ” ، الذي يدعم المنظمات الإرهابية في المنطقة العربية، وهو الموقع نفسه الذي أساء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين، عبر الكاريكاتير الذي سخر من مركز اعتدال.

وذكر ” ذي ناشيونال ” ، أن المسؤول عن المشاريع الخاصة بمكتب رئيس قناة الجزيرة منذ عام 2009، جوناثان باول، أسس الموقع بعد أن قضى أشهرًا في المملكة المتحدة، يعمل على ذلك، ليؤكد بعدها تأسيس موقع ” ميديل إيست آي ” ، ليكون خاصًّا بالأخبار والتحليلات والآراء المستقلة، بحسب تصريحاته حينها، دون سياسة رئيسية توجهه، ودون أن يتبع لبلد معين.

ورفض رئيس تحرير الموقع والمراسل السابق لصحيفة جارديان، ديفيد هيرست، المعروف بتأييده للتنظيمات الإرهابية وعلاقته المشبوهة بقطر، الحديث عن أي تفاصيل حول مصدر تمويل الموقع، واكتفى بالقول ” إن التمويل يرجع لمصادر مستقلة مهتمة بإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط ” .