عزمي بشارة جاسوس تل أبيب في قطر.. شيطان يعظ «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

عزمي بشارة جاسوس تل أبيب في قطر.. شيطان يعظ «فيديو»
«كيف لرجل عضو كنيست إسرئيلي أن يصل إلى هذه المكانة في قطر والتقرب من أميرها وأمه وأبوه، ما مصدر قوته ليصل إلى هذه الدرجة وهو القادم من بلاد صهيون».. هذا السؤال شغل بال كل متابع للشأن العربي وهو يرى من يدعى نفسه المفكر العروبي عزمي بشارة يتخلخل في بلاد العرب محمولًا على الميديا القطرية التي صنعته وأوصلته إلى الفضاء لينفذ الأجندة المرسومة له بذكاء دخل جدران الموساد، وبأموال قطرية وتأييد تام من حكامها مقابل جلوسه تحت أقدامهم والخنوع كخادم ذليل والنبح على المهاجمين والمنتقدين.
إن خروج عزمى بشارة من عرب 48 ويحمل الجنسية الاسرائيلية إلى قطر واستقراره فيها نوع من الحماية، فقد أرسلته تل أبيب إلى هناك، لأنها تعرف أن النظام القطرى الذى دفن نفسه بين أفخاذ إسرائيل لن يوجه له فى يوم من الأيام تهمة الجاسوسية، ومن السهل تقبله للمسرحية التي أظهرت عزمي بشارة كبطل وأن إسرائيل تطلب رأسه، فعزمي بشارة، كان عضوا في البرلمان الإسرائيلي إلا أنه هرب فجأة بعد تحقيق بشأن إمكانية تسريبه معلومات لحزب الله الإرهابي.
وبالطبع خروج عزمي بشارة من إسرائيل بهذه المسرحية الساذجة التي لا تقنع الأطفال، فإسرائيل التي تفرض طوقا من نار على حدودها سمحت لعزمي بشارة بالهروب وهي التي تطارد الذباب نفسه إذا ما فكر في عبور الحدود وتم زرعه في النظام القطري يتجول في قصورها، ويتبول في رؤس ساكني قصورها، بأفكاره المسمومة والمستعد للنبح ضد مهاجمي قطر والعقر لكل من ينتقد النظام.
عزمي بشارة الذي يقود القوة الناعمة خاصة قناة «الجزيرة» التي أسسّها أمير قطر وقتها، حمد بن خليفة العام 1996، بعد عام واحد من انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني، لصرف الأنظار عن الانقلاب ومهاجمة كل الأنظمة العربية والتدخل في شؤونها، وزادت سطوة بشارة مع وصول تميم للحكم بعد الانقلاب الناعم على والده حمد وتسلمه السلطة، وصعود نجم بشارة على حساب حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق الذي كان متحكمًا في قناة الجزيرة.
وإضافة لتلفزيون «العربي الجديد» الذي تمّ تأسيسه وتعريبه ليكون نائباً لـ«الجزيرة»، بعد أن فقدت مصداقيتها لمحاولتها الفاشلة تحريض الشعوب أثناء الربيع العربي، وزعمت أنها ستكشف المزيد وهي التي لم تستر عورتها، وهي التابعة لشركة فضاءات ميديا التي يديرها بشارة.
وكشف ديفيد وينبيرغ خبير الشرق الأوسط وأحد المشاركين فى الندوة التي أقيمت فى أمريكا حول قطر ودورها فى دعم الإرهاب عن دور عزمي بشارة المعقد بقطر وعلاقته بالجماعات الإرهابية.
وكشف ” وينبيرغ ” دور عزمي بشارة المعقد في الدولة القطرية حيث يقدم بشارة المشورة إلى الديوان الأميري في قطر بالإضافة إلى استشارات لبعض وسائل الإعلام القطري ويدير مركزا بحثيا ممولا من قطر والذي استضاف في عدة مناسبات مرتبطين بتهم إرهاب.
وعن دوافع حكومة قطر للاستعانة بعزمي بشارة وإنشاء مغامرات قال د. وينبيرغ: قطر دولة صغيرة لذلك فإنها تشعر بفقدان الأمن والقدرة على الدفاع عن نفسها من خلال جيش نظامي كباقي الدول لذلك فإنها تلجأ لتدعيم الجماعات المتطرفة كالإخوان لتبقى ورقة رابحة بيدها وتشعرها بأمنها وفي النهاية يحق لكل دولة أن تؤمّن نفسها إلا أن طريقة قطر تؤدي إلى تعزيز عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ويعد بشارة مهندس تطوير وتوطيد العلاقات القطرية الإسرائيلية، والمروج الأكبر لفكرة انسلاخ قطر عن العالم العربي والانضمام لمنظومة إقليمية جديدة تقودها إسرائيل ضمنا وقطر علنا، وهي التي وضعت خطة مايسمى بالـ «الربيع العربي» لصناعة شرق أوسط جديد، يحكمه أتباع إسرائيل في المنطقة.
إن انتقال بشارة للإقامة في الدوحة أثار تساؤلات واتهامات عدة، بلغت ذروتها حين أصبح مستشارا للديوان الأميري. وهي اتهامات تعتبر امتدادا لوجوده في الدوحة ولمكانته التي منحته إياها قناة «الجزيرة» كمفكر قومي عربي، خصها وجمهورها بأفكاره، ومحلل سياسي ثابت ومطلوب في أي وقت وفي كل الأوقات، لتمرير أفكار وسياسات تريدها وبات مثالا للذي باع نفسه للشيطان.
عمر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 26 دقيقة
عزمي بشارة مهندس توطيد العلاقات مع إسرائيل زرعته الصهيونية في ظهر العرب واحتضنته اسرائيل لتنفيذ اجندة تقسيم المنطقة
أبو فهد[ عدد التعليقات: 2176 ] نشر منذ 22 دقيقة
عزمي بشارة احتضنته قطر لتنفيذ اجندتها
مغابش[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يخسهم
الحين الرجل باع قضيته وقبل أن يكون تحت وصاية بني صهيون واخرتها بيخلص لقطر ؟ !
الله المستعان
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1826 ] نشر منذ 8 دقائق
يا اخوان لا تتحمسون بكره يزور امير قطر السعودية ويصبح كل اللي نشوفه في المواقع مديح وقطر والسعودية دولة واحده
يعني بالله كل هذي الحملة على قطر شنو المطلوب منها يعني؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4251 ] نشر منذ 6 دقائق
من عرب 48 يعني فلسطيني لا ذمه ولا ضمير يبيع نفسه وعياله وأهله لجل المال
فلسطيني
لبناني
سوري
لا ذمه ولا ضمير ولا خوف من الله يبيعون ضمائرهم وينساقون وراء الشيطان ورغباتهم الماديه احذروهم وخذوا بالكم منهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27317 ] نشر منذ 5 دقائق
لعنة الله والناس اجمعين على هذا الحقير ,,,
,, لقد ذكرت هذا في زمن سابق ,, بأن هذا الحقير له اهداف تخريبيه في قطر ، مع حمد بن جاسم ( وزير خارجيتهم الأسبق ) ، وأعلم علم اليقين بأنه وراء الكثير من الأفكار التخريبيه في البلاد العربيه ، هي من إملآته وآرائه ، يوهم بها ابن جبر وهو بدوره يمليها على من يجندهم للوسوسه والتخريب ، إبتداءاً من تونس وليس إنتهاءاً بااليمن ، بل مواصل مخططه الصهيوني ، وكل مايجري في قطر من نهيق ونعيق ، ماهي إلا صدى أفكار هذا الجاسوس الإسرائيلي الخبيث ، وقد صدق ظني فيه ،،
ـــــــــ أتمنى من العقلاء الشرفاء في قطر ، ان يطهروا ارضهم من كل متآمر ضدهم ، نعم ضدهم قبل الآخرين ، وبدأ الخبيث بإفساد السمكه من رأسها ،، فبدأ بأمرائهم السابقين والحاليين ، لإيقاد نار الفتنه بين الدول الخليجيه كما فعل باالدول العربيه اللتي لا تزال نيرانها تستعر ،،، هذا والله الهادي إلى سواء السبيل ,,,
النخيش[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 4 دقائق
اينكم من هذا الكلام منذ سنوات ساكتين عن عزمي بشاره وقطر والان يتكلم الاعلام بقوه الامر فيه ايدي خفيه تريد اثاره خلافات بين قطر والمملكه مايحصل غريب الله يحمي الخليج من الخبثاء والمتربصين فرحو ايران بمشاكل الخليج وهي المستفيد الاول والاخير اين العقلاء لاصلاح الخلل