المركز الصيفي بمدرسة الجشة الابتدائية يبدأ بتسجيل الطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز البوخديم(صدى):

بدأ مساء الأحد ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ ، التسجيل في المركز الصيفي بمدرسة الجشة الإبتدائية شرق محافظة الأحساء .

وأوضح قائد المركز الصيفي بمدرسة الجشة الابتدائية الأستاذ عدنان بن عبدالله الرشيد أن إدارة وأعضاء هيئة التدريس بالمركز قرر الاستمرار في إقامة النشاط الصيفي لهذا العام ١٤٣٨ هـ بعد النجاح الكبير الذي حققه نشاط المركز في العام الماضي إذ شارك في النشاط الصيفي بالعام الماضي حوالي ٤٨٠ طالباً .

كما إن الاستمرار في إقامة النشاط يأتي استجابة لرغبة أولياء الأمور في إقامة برامج مفيدة تهدف إلى استغلال أوقات فراغ الأطفال والناشئة والشباب خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع. وبالتالي فإن نشاط هذا العام سيقام تحت شعار «صيف سعيد ،، ووقت مفيد »، وسيكون مفتوحا لجميع المراحل ومنها الجامعية،

(الفئة العمرية من 11 سنة ، فما فوق).

وبشأن الفعاليات التي ستقام خلال النشاط قال الرشيد : حرص المعلمين بالمركز على تنويع البرامج والأنشطة بحيث تناسب جميع رغبات واهتمامات الطلاب .

ودعا قائد المركز الصيفي بالجشة في نهاية حديثه أولياء الأمور إلى الإسراع في تسجيل أبنائهم، إذ سيستمر التسجيل حتى نهاية الأسبوع القادم .

وأشار إلى أن التسجيل سيكون في مقر المركز بمدرسة الجشة الإبتدائية .

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أوقات الدوام بالمركز الصيفي في شهر رمضان ١٤٣٨هـ من الساعة ٩:٣٠م حتي الساعة ١:٠٠