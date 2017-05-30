بوتين: لا يمكن مكافحة الإرهاب بتخريب الدول التي تعاني منه - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن موقف موسكو من الأزمة السورية هو عدم تخريب الدول لمكافحة الإرهاب التي تعاني منه.

وقال بوتين – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بضواحي باريس – ” إن روسيا لا تعلم مدى استقلالية فرنسا في حل المسائل التشغيلية حول سوريا، بما أن الحديث يدور عن الاتفاقات بين أعضاء التحالف الدولي بقيادة واشنطن، والتي فرنسا عضو فيه ” .

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لدى موسكو وباريس رؤية مشتركة في المجالات الرئيسية للتحرك قدما نحو حل المشاكل الأساسية في العالم، معربا عن قناعته بأن المصالح الأساسية لكل من روسيا وفرنسا هي أهم بكثير من الوضع السياسي الحالي.