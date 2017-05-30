الأسهم الإيطالية تهبط متضررة من أحاديث عن انتخابات مبكرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات هادئة، اليوم الإثنين، وجاءت الأسهم الإيطالية في مقدمة الخاسرين مع تضررها من أحاديث عن انتخابات مبكرة محتملة.

وانحسر النشاط مع غياب مستثمرين كثيرين بسبب إغلاق الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة في عطلة في البلدين.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.03 بالمئة متضررا من هبوط المؤشر القياسي لأسهم الشركات الإيطالية الكبرى بنسبة 2 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع. وخالف مؤشر داكس الألماني اتجاه السوق ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة.