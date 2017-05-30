 شرطة مكة توضح حقيقة مقطع «تكدس الموقوفين» - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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شرطة مكة توضح حقيقة مقطع «تكدس الموقوفين»

شرطة مكة توضح حقيقة مقطع «تكدس الموقوفين»
سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي يظهر  تكدس عدد من الموقوفين بشرطة العاصمة المقدسة توضح شرطة المنطقة بأن التوقيف الذي ظهر في المقطع لموقوفين بصفه مؤقتة جاري العمل على إنهاء إجراتهم والمبنى مؤقت تتوفر به درجات السلامة، وجاري البحث عن مبني حديث ذو مواصفات عاليه تتوفر به شروط السلامة اللازمة.
وتؤكد شرطة المنطقة حرصها على سلامة جميع الموقوفين لديها حتى انتهاء الإجراءات اللازمة لهم.


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