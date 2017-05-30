⁠⁠⁠⁠⁠السبهان: المتآمرين سقطوا في مزابل التاريخ وبقيت المملكة أقوى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن المملكة تتعرض منذ عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله- لمؤامرات ودسائس،استخدمت فيها كل فنون الشر.

واكد السبهان أن المتآمرين على المملكة سقطوا و هلكوا في مزابل التاريخ و بقيت المملكة أقوى.

وكتب السبهان على حسابه الرسمي بتويتر مغردا: علمنا التاريخ منذ عهد الملك عبدالعزيز ان دولتنا تتعرض لمؤامرات ودسائس وتستخدم فيها كل فنون الشر, هٌم سقطوا وهلكوا في مزابل التاريخ ونحن اقوى.

وتأتي تغريدة السبهان في الوقت الذي واصلت فيه دويلة قطر مسلسل الاساءة للمملكة ولملكها المفدى- حفظه الله ورعاه- عبر زراعها الاعلامية الخبيثة ،قناة الجزيرة ،و موقع ميدل ايست البريطاني الذي يموله حكام الدوحة، والذي اغلقته المملكة منذ ساعات بعد نشره رسماً مسيئاً للأب الوالد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- .