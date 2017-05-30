٦ إصابات بحادث تصادم تقاطع الأربعين مع حراء باتجاه الشمال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء يوم الإثنين ٣-٠٩-١٤٣٨هـ الساعة الثامنة والنصف مساء بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.

وقد هرعت فرقتان إسعافية وفرقة إسعاف متقدم إلى موقع الحادث، ليجدوا ٦ مصابين جميع حالاتهم بسيطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل ٤ حالات إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

وتتمنى هيئة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.