٦ إصابات بحادث تصادم تقاطع الأربعين مع حراء باتجاه الشمال - صحيفة صدى الالكترونية

٦ إصابات بحادث تصادم تقاطع الأربعين مع حراء باتجاه الشمال
تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء يوم الإثنين ٣-٠٩-١٤٣٨هـ الساعة الثامنة والنصف مساء بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.
وقد هرعت فرقتان إسعافية وفرقة إسعاف متقدم إلى موقع الحادث، ليجدوا ٦ مصابين جميع حالاتهم بسيطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل ٤ حالات إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.
وتتمنى هيئة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.
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