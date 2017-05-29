⁠⁠⁠⁠⁠مكافأة خاصة للأخضر الشاب بعد حسم التأهل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم صرف مكافأة مالية خاصة للاعبي الأخضر الشاب، تقديرًا لجهودهم خلال مباريات دور المجموعات من البطولة.

وكان لاعبي الاخضر قد حسموا تأهلهم أمس الأحد إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا التي تقام في كوريا الجنوبية وتستمر حتى الـ 11 من يونيو المقبل.

وأضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت رئيس الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي تشجيعًا من مجلس الإدارة للاعبي الأخضر على مواصلة عطاءاتهم ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، وتمثيل المملكة بالشكل اللائق الذي يعكس مدى تطور الكرة السعودية، ودعمًا لهم لتقديم المزيد من العطاءات المتميزة.