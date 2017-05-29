حجب موقع ميدل إيست القطري بعد إساءته للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حجبت الجهات المختصة بالمملكة، موقع ميدل إيست القطري ، بعد الإساءة المتعمدة من الموقع للمملكة ولقيادتها.

وأوضحت مصادر أن موقع ميدل إيست الذى ترعاه حكومة قطر يسئ إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-.

يذكر أن قطر واصلت بذاءتها الإعلامية على المملكة ، من خلال كاريكاتير مسيء للمملكة، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاح مركز ” اعتدال ” لمكافحة التطرف.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد، قال في وقت سابق، إنه يؤيد تمامًا إيران والمنظمات الإرهابية في المنطقة العربية، وهو ما استدعى وقفة حازمة من المملكة ودول الخليج، حيث حظروا موقع قناة الجزيرة القطري وبعض المواقع القطرية المغرضة التي تبث الفتنة.