بالصور.. محافظة هروب بجازان نهضة شاملة وطبيعة خلابة ومستقبل سياحي واعد - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

هَرُوب هي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة جازانجنوب غرب السعودية، وتقع إلى جهة الشرق من المنطقة، حيث تبعد عن مدينة جازان بحوالي 110 كم تقريباً.[2]

تقع محافظة هروب بين دائرتي عرض (45و42 43 شمالا) وبين خطي طول (15–17–30 درجة شرقا) ويحدها من الشمال محافظة الريث ومن الجنوب قبائل بلغازي ومن الشرق جبال الحشر وبني صهيف التابعة لمحافظة الدائر بني مالك وغربا قبائل النجوع و قبائل عبس والحسيني التابعة لمحافظة صبيا. حيث تعد من المناطق الواقعة على الحافة الغربية لجبال السرواتوطبيعة السطح بها جبلي بشكل عام وتتخللها بعض الاودية. وتقدر مساحتها بحوالي 18000كم2 تقريباً. [بحاجة لمصدر]

يبلغ عدد سكان المحافظة أكثر من 30,000 نسمة؛ حسب إحصائية عام 2013.[1]

‎يسكن المحافظة عدد من القبائل منها

* قبيلة هروب

* قبيلة الصهاليل

* قبيلة العزيين

* قبيلة بني قراد

* قبيلة بني مجهل

* قبيلة بني أحمد

* قبيلة المغفرة

* قبائل بني مشيخ

تعتبر المدرجات الزراعية في هروب هي الاراضي المصتصلحه لزراعه لطبيعة المنطقة الجبلية . وتنقسم المحاصيل الزراعية إلى ثلاث أقسام: محاصيل حبوب وأهمها (البن -القمح – الذرة بنوعيها – الشعير – الدخن- البر) محاصيل فاكهة وأهمها (المانجو – الليمون – السفرجل – الموز – الجوافة – التين بنوعية) نباتات عطرية وأهمها (الكادي – النرجس – البعيثران – الريحان – البردقوش – الخزام)

‎دعا محافظ هروب الأستاذ أحمد بن حسن الفيفي الشركات ورجال الأعمال للاستثمار السياحي في محافظة هروب، وذكر أن محافظة هروب هي المحافظة الأجمل من بين مثيلاتها من محافظات منطقة جازان وهي منطقة سياحية من الدرجة الأولى، وذلك لطبيعتها البكر.

‎وأضاف ” الفيفي ” ، أن محافظة هروب تمتاز بوجود عدة مواقع سياحية ومناظر خلابة، فالزائر لهروب يصفو خاطره مما يشاهده من المناظر الطبيعية الجميلة، والخضرة في جبالها البكر، وغاباتها الفريدة، وجوها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها، من الأماكن السياحية وادي هروب فهو يمتاز بجريان الماء العذب به على مدار السنة، ووادي وساع ووادي الرزان ووادي شهدان ووادي الجشاء ووادي وعال ووادي حجن، فتلك الأودية يرتادها السائحون ويستمتعون بجمالها، وهناك شلالات مثل: شلالات وادي شهدان، ووادي وعال، بالإضافة إلى مواقع سياحية أخرى تتمتع بالمناظر الخلابة مثل: موقع خوجره، وجبل منجد، وجبل الفقارة، وجبل نعمة، وضيعة الصهاليل، والجوين، والهياج، والبازخ، والفقر، وكل هذه الأماكن السياحية تتبع لمحافظة هروب.

‎وأشار ” الفيفي ” ، إلى أن ما يميز محافظة هروب أن هطول الأمطار بفضل الله شبه مستمر، وقال: ” لذلك أدعو رجال الأعمال المستثمرين في مجال السياحة للاستثمار في المحافظة لبناء فنادق سياحية وألعاب ترفيهية وشقق مفروشة ومولات تجارية، وسوف نقدم كل التعاون والتسهيلات للمستثمرين ” ، كما ندعو كافة الإعلاميين والمتنزهين وزوار منطقة جازان والمهتمين بالشأن السياحي لزيارة محافظة هروب للتمتع بأجوائها الطبيعية الجميلة.

صدى التقت رئيس بلدية محافظة هروب المهندس حسن أبو طالب لمعرفة مشاريع البلدية المنفذه والذي أوضح بقوله أنجازات البلدية خلال 5 سنوات.

بدأت بلية محافظة هروب بجازان مسح الطرق وسفلتتها وإنشاء الحدائق والمتنزهات وإنشاء العبارات والجدران الإستنادية وإنشاء مباني بلدية ومرافق من تسوير مقابر وأسواق مسلخ وتحسين وتجميل ميادين ومدخل المحافظة عام 1432هـ ومن خلال ذلك أنجزت البلدية الآتي :

* أعمال الطرق :

قامت البلدية بفتح العديد من الطرق لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة سير المركبات في محافظة هروب والمراكز التابعة لها على النحو الآتي :-

– فتح وإنشاء طريق من تقاطع منهبة إلى قرية القاسي مرورا بحي مراوه بطول 4500 م .

– فتح وإنشاء طريق وسط حي السران يربط السران الأسفل بالأعلى بطول 2000م

– فتح وإنشاء طريق وسط هروب يرتبط بطريق جبل منجد من مفرق السجن السابق بطول 1,200م وبعرض 16 متر .

– فتح وإنشاء طريق على ضفاف وادي هروب من طريق منجد عباره حي مراوه من الجانبين جهة المنازل لتسهيل سير الأهالي أثناء هطول الأمطار وجريان الوادي بطول 5 كلم.

-فتح وإنشاء طريق من الشارع العام من أمام الحديقة العامة إلى حي مشعود بطول 5 كلم.

وأضاف ابو طالب بانه تم

-تمهيد وسفلتة إنارة حي ) مراوه , السران الاعلى , السران الأسفل , العرقة , الربية , معمق , مشعود , مشرف , المهزل , القفيلة , حبييل الواديين , العصم -تمهيد وسفلتة وإنارة القرى التالية النشمة , الوجد , الزهب , جزء من الجوف, جزء من قرى وساع , جزء من منجد الأعلى , جزء من منجد الأسفل , قرى الفقر .

مشيرا الى انه نفذ كذلك

– توسعة وسفلتة وأرصفة وإنارة مدخل هروب من الجوف إلى هروب من سبعة متر إلى 25 متر مزدوج وبطول 13 كلم.

– تم فتح طريق قرية المزرب على ضفاف وادي هروب بمعدات البلدية .

-تم فتح طريق قرية الولجة والدهماء على ضفاف وادي وساع بمعدات البلدية .

– تم فتح طريق لقرى الرصعه وصيهد على ضفاف الوادي هروب عن طريق مقاول .

بمبلغ اجمالي قدره 43,000,000 ريال

وأشار ابو طالب الى تنفيذ عدد من الحدائق حيث قامت البلدية بإنشاء الحدائق التالية :

-حديقة الدخلة على مساحة 6,000 م2

-حديقة الهياج على مساحة 5000 م2

-حديقة وملعب الزهب على مساحة أكثر من 20000 م 2

-حديقة منجد على مساحة 5000م 2

-حديقة جوة شهدان على مساحة 5000م 2

-وكذلك قامت البلدية بتنفيذ منتزه على قمت جبل الرحيين على مساحة اكبر من 10000م 2 ومنتزه على جبل مشعود على مساحة أكبر من 8000 م 2 .

بمبلغ اجمالي قدره 12,000,000 ريال

*أعمال تصريف مياه الأمطار والمصدات الخرسانية:

-قامت البلدية بتصريف مياه شعب أبو كبير في وسط هروب عن طريق مواسير أسفل الطريق بعرض 1متر وبطول 1200 م .

-إنشاء جدران إستنادية من الخرسانة المسلحة على ضفاف وادي هروب من الجانبين بارتفاع 3 متر وبطول أكثر من 6000م

-إنشاء جدران إستنادية من الخرسانة المسلحة بوادي وساع جهة السرب بارتفاع 3متر بطول تقريبا 1000 متر وكذلك إنشاء وتكسية حجرية بوادي شهدان بارتفاع 10 م وبطول تقريبا 1000 م .

-انشاء عبارات من الخرسانة المسلحة عدد 2 بوادي هروب عدد 1 فرع القفيلة , عدد 1 شعب ابو كبير طريق الرقاد , عدد 3 وادي وساع , عدد 2 وادي عممو طريق الهياج .

-حماية بعض المنازل من الانهيارات في منجد والجزعه و هروب بارتفاعات مختلفة وبطول تقريبي 15000م .

-إنشاء عدد 6 عبارات ماسورية على طريق الهياج بعرض 20 م .

-تصريف مياه الأمطار وحماية جوانب الطرق لمدخل هروب من دوار الكتاب في منهبه الى الحديقة العامة منت دوار الكتاب إلى حي مراوه مرورا بحي مشعود وكذلك تصريف مياه الأمطار بطريق منتزه الرحيين ومنتزه مشعود , وكذلك تصريف مياه الأمطار بطريق العرقه من طريق منجد إلى مركز وساع وهي بطول أكثر من 15000 م وبعرض 200 م بمبلغ اجمالي قدره 2,000,0000 ريال.

ومن جهة تطوير خدمات البلدية قال أبو طالب قامت البلدية بتامين المعدات من اجل مسح وفتح الطرق عند هطول الأمطار وجريان السيول.

7 قلاب – 4 شيول – 1 حفار كتر – 2 بوب كات – 1 بلدوزر كبير – 2 بلدوزر صغير – 3 وايت شفط – 1 وايت .

*أعمال النظافة الذاتية:أضاف ابو طالب بقوله قامت البلدية بتامين معدات للنظافة وذلك لعمل النظافة في البلدية بالتشغيل الذاتي .

العمال والمعدات 60 – ضاغط كبير2 – ضاغط وسط2 – ضاغط صغير 3 – سيارت نقل نفايات 10 – قلاب وسط 2 – مكنسة كبيرة 1 .

بمبلغ إجمالي قدره 13,000,000 ريال.

*أعمال التحسين والتجميل للمداخل والميادين :

قامت البلدية بتنفيذ أربعة ميادين كالتالي :

-1 ميدان الخنجر 2-ميدان الكتاب -3 ميدان البلدية 4 -ميدان السوق .

-أنشاء أرصفة في الجزيرة الوسطية لمدخل هروب من الجوف إلى وسط هروب بطول 13 كم مع زراعة النخيل والزهور مع الإنارة .

– إنشاء أرصفة جانبية بالمدخل الداخلي من منهبة إلى وسط هروب وكذلك الطريق من منهبة إلى وساع حتى مدخل جبل الرحيين .

-تحسين الواجهة الجبلية من منهبة الى وسط هروب وذلك بإنشاء شلال وتشكيل الواجهة الجبلية بمناظر من طبيعة المحافظة .

– تحسين الواجهة الجبلية لمدخل منتزه جبل مشعود .

-إنشاء ساحة للاحتفالات على جبل مشعود على مساحة أكبر من 4500 م 2

بمبلغ إجمالي قدره 8,000,000 ريال

*مباني ومرافق البلدية: أكد أبو طالب قائلا قامت البلدية بتنفيذ مبنى البلدية على مساحة 6517 م على ارض البلدية وسط هروب وهو في طور الانتهاء من الأعمال كما تقوم البلدية حاليا بإنشاء مبنى للحركة والصيانة وإنشاء مستودع وورشة على أرض البلدية بالرقبة على مساحة 5600 م 2.

-قامت البلدية بتنفيذ سوق الخضار والفاكهة الأسبوعي على مساحة إجمالية 4500 م2

-قامت البلدية بتسوير أكثر من عشرون مقبرة في : هروب، الزهب، السرب، وساع، جوة شهدان، الجوف، وأم البهم .

-قامت البلدية بحفر عدد 9 ابار وتنفيذ عدد 5 خزانات مياه من الخرسانة المسلحة وتمديد شبكة ري للجزيرة الوسطية بطول اكبر من 15,000م وذلك لري المرزوعات. -قامت البلدية بإنشاء مسلخ للمحافظة على مساحة 2306 م 2 على وشك الانتهاء منه.

بمبلغ اجمالي قدره 12,122,000 ريال

– تطوير العمل البلدي –

قامت البلدية بتامين أجهزة من الحاسب الآلي لربط جميع الأقسام والربط العام بأمانة منطقة جازان لتكون جميع المعاملات الكترونية من رخص بناء ورخص المحلات وجميع المعاملات البلدية عن طريق الربط الالكتروني ، والعمل البلدي لا يتوقف وسوف تكمل البلدية الأعمال ضمن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا وهي سفلتة وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالإضافة لأعمال الصيانة للسفلتة والحدائق وأعمال الإنارة .

رؤية البلدية –

رؤية البلدية بان تصل جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وحدائق وتسوير مقابر للقرى التي لم تخدم من قبل في حال وصول طريق المواصلات لها وخاصة طرق القرى البعيدة والشديدة الوعورة وكذلك توفر الموارد المالية للمشاريع خلال الخمس سنوات القادمة .

