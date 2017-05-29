بالفيديو.. المغامسي: طاعة ولي الأمر عظَمها الله ورسوله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، إن طاعة ولي الأمر معظمة شرعًا، وقد أمر بها الله ورسوله وعظمها.

واستدل المغامسي على كلامه بموقف من الأثر تعرض فيه للمعركة التي دارت بين جيشي جالوت وطالوت في عهد نبي الله داود، مؤكدًا أنه لا يجوز للجندي في المعركة أن يخرج لمبارزة جندي من جنود العدو دون إذن الإمام.

واضاف المغامسي، أن المبارزة في الحرب كانت لا تتم إلا بموافقة الإمام فكيف بمن يدعو الشباب للجهاد دون إذن أو موافقة من ولي الأمر.