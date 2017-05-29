السودان وغينيا يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

بحث وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، مع المستشار برئاسة الجمهورية للشئون الدبلوماسية بجمهورية غينيا، مصطفى كتبو سانو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين بالخرطوم، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بجانب فرص تبادل الخبرات والتجارب بما يعزز علاقات التعاون ويخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان، آليات التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بالتركيز على قضايا القارة الإفريقية -بحكم رئاسة غينيا للدورة الحالية للاتحاد الافريقي – حيث ناقشا آخر التطورات الجارية في كل من ليبيا وإفريقيا الوسطي ودولة جنوب السودان.