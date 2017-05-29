مصر وروسيا يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بحث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع الفريق أول سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، الذى يزور القاهرة حاليا، اليوم الإثنين، كل ما يهم البلدين علي صعيد التعاون العسكري وتطوير العلاقات في هذا المجال الحيوي، ولاسيما في ضوء التفاهم والتقارب بين القيادة السياسية للبلدين، والحرص المتبادل علي تحقيق انطلاقة جديدة تعزز مجالات التعاون وترسخ جسور الشراكة .

وتطرق اللقاء إلي تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تهديدات الإرهاب والتطرف الذي أصبح تهديدا للأمن والسلم العالميين الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الدولي لمواجهتها،حيث أشاد الفريق صبحي بالجهود والمواقف الروسية الداعمة والمساندة لمصر في القضاء علي الإرهاب والتطرف .

وعقد الجانبان جلسة مباحثات هامة تناولت أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين وخاصة في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية المصرية في العديد من المجالات.