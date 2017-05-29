كوريا الجنوبية تندد بإطلاق جارتها الشمالية صاروخًا بالستيًا - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

أدانت وزارة خارجية كوريا الجنوبية بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، مؤكدة أنه انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ونقلت إذاعة اليابان عن المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية تشو جيون هيوك قوله – في بيان اليوم الإثنين- إن إطلاق الصاروخ يمثل تهديدا خطيرا ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية بل أيضا للسلام العالمي والأمن.

وأكد هيوك، أنه استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، فإن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية تتعارض مع رغبة المجتمع الدولي؛ وهي نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

من جانبه .. أوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ قطع نحو 450 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر، مبينًا أن الصاروخ أطلق من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، ويعتقد أنه من طراز سكود.

من جهتها .. ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صباح اليوم، ويعتقد مسؤولو الحكومة أنه سقط في منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية اليابانية في بحر اليابان.

من ناحيته .. قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوجا، إنه لم تقع أي أضرار في السفن أو الطائرات في المنطقة.

وأضاف سوجا أن الإطلاق الأخير ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وأن بلاده قدمت احتجاجا قويا لدى بيونج يانج بسبب إطلاقها الأخير لصاروخ بالستي.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت حتى الآن 11 صاروخا هذا العام، آخرها كان في يوم 21 مايو.