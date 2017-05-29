مدير تعليم تبوك يعلن تقاعده وتكليف مساعده بمهامه - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

قرر نائب وزير التعليم د عبدالرحمن العاصمي تكليف الاستاذ ابراهيم بن حسين العمري بالقيام بمهام مدير عام التعليم بمنطقة تبوك بالإضافة إلى عمله السابق مساعداً لمدير عام التعليم بالمنطقة للشؤون المدرسية

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف قد اكد عبر حسابه عن تقاعده عن العمل .

وشهد تعليم تبوك مؤخراً حادثة تمزيق الكتب من قبل طلبة إحدى المدارس ورميها في الشوارع،ما أثار موجة غضب واسعة ،اعقبها قرار وزير التعليم بإعفاء مدير المدرسة من منصبه.