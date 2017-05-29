لجنة اصلاح البين تنجح في عتق ثلاث رقاب من القصاص بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجحت لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف وخلال اجتماعين برئاسة سعادة محافظ الطائف المكلف ورئيس لجنة إصلاح ذات البين بالطائف / سعد بن مقبل الميموني وأمينها وأعضاء اللجنة في الحصول على العفو والتنازل عن القصاص لثلاثة جناة في ثلاث قضايا متفرقة.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بعرض الصلح والعفو عن الجناة على أولياء الدم في قضايا القتل طلباً للأجر والمثوبة .

و أعلن وكيل الورثة ووالد المجني / ناصر أحمد عبد ربه العبدلي تنازله عن قاتل ابنه / حاتم صالح علي العبدلي لوجه الله تعالى،وفي قضية أخرى أعلن وكيل الورثة / منير حسين عبد القادر بنجلاديشي الجنسية تنازله عن الجاني / عبد الله علي علي السوداني مصري الجنسية مشترطاً دية مقدارها أربعمائة ألف ريال،كما اعلن وكيل الورثة وشقيق المجني عليه / ناصر دخيل الله الحارثي تنازله باسمه ونيابة عن جميع الورثة عن قاتل شقيقه / رايد عوض الحارثي لقتله / سعد دخيل الله الحارثي مقابل مبلغ مالي مع الموافقة على التأجيل لمدة 11 شهراً.

وأوضح محافظ الطائف المكلف / سعد الميموني أن المبالغ المطلوبة للديات تتم حسب آلية وتعليمات من وزارة الداخلية لفتح حساب لجمع الدية المطلوبة في أحد البنوك المحلية باسم ورثة المجني عليه بحيث يقفل الحساب آلياً بعد اكتمال المبلغ المطلوب لكل دية وهكذا ، ومن ثم يتفضل فضيلة القاضي ناظر القضية بتعميد البنك بتسليم كل وريث من الورثة نصيبه من الدية حسب التقسيم الشرعي .

وتنظر لجنة إصلاح ذات البين بالطائف حالياً في ثلاث قضايا قتل أخرى في أمل الحصول على تنازل أولياء الدم وعفوهم ، كما تسعى اللجنة جاهدةً في تقريب وجهات النظر والإصلاح بين المتخاصمين ولا سيما القضايا الأسرية.