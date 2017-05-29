الحكومة الموريتانية تستدعي الناخبين للاستفتاء الشعبي - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

استدعت الحكومة الموريتانية، اليوم الإثنين، هيئة الناخبين استعدادا للاستفتاء الشعبي الذي سينظم منتصف شهر يوليو المقبل.

وأكد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن مجلس الوزراء صادق على استدعاء هيئة الناخبين، مشيراً إلى أن الاقتراع سيبدأ الساعة السابعة صباحا من يوم الخامس عشر يوليو وأن الحملة الدعائية التي ستسبق الاستفتاء ستنطلق يوم الجمعة الثلاثين يونيو، عند الساعة صفر، وتستمر لخمسة عشر يوماً.

وقال الوزير إن القوات المسلحة وقوات الأمن ستصوت يوماً واحداً قبل يوم الاستفتاء.