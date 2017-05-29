مرور عسير يعتزم تحويل الحركة المرورية في إشارة الغنيم بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي ، أن إدارة مرور منطقة عسير بالتعاون مع أمانة المنطقة ، تعتزم القيام بتحويل الحركة المرورية في إشارة تقاطع الغنيم بمدينة أبها، لبدء تنفيذ مشروع الجسر الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق جازان ( عقبة ضلع ) مع طريق الأمير سلطان، بتحويل الحركة للقادم من طريق الملك عبدالعزيز من الجهة الشمالية باتجاه دوار الضباب وذلك بقفل الرمب المؤدي إلى إشارة العقبة من أمام بنك الراجحي المصرفي.

وكذلك تحويل الحركة المرورية للقادم من طريق الملك عبدالعزيز ( أبو خيال ) لطريق الملك عبدالله أو عقبة ضلع من خلال الطريق الفرعي لحي الضباب المحاذي لإدارة مرور عسير من الجهة الغربية وصولاً لركن تلفزيون أبها.

ويتم تحويل القادمين من طريق الملك عبدالله ومن طريق عقبة ضلع إلى الطريق الخارج من إشارة الغنيم سابقاً مع عمل تحويل جانبي للراغبين في الإتجاه إلى طريق الملك عبدالعزيز الشمالي وطريق خميس مشيط.