تحذيرات من برمجيات خبيثة تستهدف 36 مليون مستخدم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر باحثون من موجة برمجيات خبيثة ، على متجر برمجيات آندرويد “ جوجل بلاي ” تهدد 36.5 مليون مستخدم للبرامج والتطبيقات المتاحة على المنصة.

ويطلق على هذه البرمجيات الضارة اسم “ جودي ” ، وهي من نوع برمجيات adware تلقائية النقر.

وعثرت شركة متخصصة في التقنية على تلك البرامج الضارة ضمن 41 تطبيقاً جرى نشرهم من قبل شركة كينيويني Kiniwini التي تتخذ من كوريا مقراً لها، ونشرت تحت اسم شركة إنيستوديو كورب ENISTUDIO Corp، حيث تستعمل تلك البرمجيات الضارة الأجهزة المصابة لتوليد كميات كبيرة من النقرات الاحتيالية على الإعلانات، مما يولد إيرادات للأشخاص الذين يقفون خلفها.

وجرى تحديث أقدم تطبيقات الحملة الثانية آخر مرة في شهر أبريل 2016، مما يعني أن الشيفرة البرمجية الخبيثة قد وجدت لفترة طويلة على متجر جوجل بلاي دون الكشف عنها، مما يعني أن الانتشار الكلي للبرمجيات الضارة قد وصل إلى ما بين 8.5 مليون و36.5 مليون مستخدم.