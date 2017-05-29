الاصابة تبعد مدافع الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استبعد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مدافعه أسامة هوساوي، خارج حسابات مواجهة استقلال خوزستان الإيراني في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2017.

وغادر هوساوي معسكر فريقه بالعاصمة القطرية الدوحة، عائداً إلى الرياض، إثر شعوره بآلام في الركبة، ومن المقرر أن يخضع قائد الهلال، لفحوصات طبية بالعيادة الطبية بمقر الزعيم، لتحديد حجم إصابة الركبة، والمدة الزمنية المطلوبة للعلاج والتأهيل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الإيراني استقلال خوزستان مساء يوم غد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.