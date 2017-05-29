بالفيديو.. الربيعة يلغي حملة للتوعية بأضرار التدخين ويوجه ميزانيتها لعلاج المرضى - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أوضح وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم الإثنين، في مقطع فيديو إلغاء حملة توعوية عن أضرار التدخين، وتوجيه ميزانيتها لعلاج ومساعدة من يرغب في الإقلاع عنه.

ولفت الربيعة إلي أن هناك 70 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب التدخين، ونظرًا إلى أن الجميع يعرفون أضرار التدخين، قرر هو ومسؤولو الوزارة توجيه ميزانية الحملة لإنقاذ هؤلاء الذين يعانون من أمراض التدخين، في المستشفيات.

ووجه الربيعة رسالة للمدخنين قائلاً ” الإقلاع بيدك وليس لأحد القدرة على إقناعك إلا أنت ” ، داعيا كل مدخن ومدخنة للتواصل مع الوزارة على رقم 937 ، لتقديم كل العون بعيادات الإقلاع عن التدخين وعددها 160 عيادة، من البداية وحتى الإقلاع الكامل بإذن الله، مشجعًا الراغبين بعبارة ” ساعدنا نساعدك ” .

