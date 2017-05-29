فوائد هذا المشروب ستجعلك تتمسك به في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يحتوي اليانسون على العديد من الفوائد الطبية والصحية الهامة للصائمين، تساعد على التخلص من مشكلات عملية الهضم بعد الإفطار.

ويعتبر اليانسون علاجا للصداع الذي يعد واحدا من أكثر الأعراض التي ترافق الصيام وخاصة في فصل الصيف؛ نتيجة التعرض لحرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ويساعد شرب كوب من اليانسون بعد الإفطار في علاج انتفاخ البطن ويطرد غازات البطن ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يخفف من المغص الكلوي.

ويوفر شرب اليانسون بعد الإفطار كمية الحديد اللازمة للجسم خلال اليوم، كما يحتوي على البوتاسيوم والنحاس والكالسيوم والمنغنيز والمغنسيوم والفسفور والزنك.

ويساهم اليانسون في التخلص من مشكلة البلغم التي تزداد خلال الصيام.