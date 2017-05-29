محكمة أردنية تؤجل محاكمة الكبيسي لـ1 يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجّلت محكمة أردنية، اليوم، محاكمة الداعية أحمد الكبيسي، في اتهامه بسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في لقاء تليفزيوني على قناة دجلة، وتحديد مطلع شهر يوليو المقبل موعداً لجلسة جديدة.

رفع الدعوى المحامي السعودي عثمان العتيبي، مختصما الكبيسي وقناة دجلة، إثر اللقاء التلفزيوني الذي بث قبل عامين.

وأدى غياب عضو الأدلة الجنائية الأردني؛ لتأجيل المحاكمة، بسبب وجوده خارج الدولة في مهمة تدريبية.

وكان المحامي السعودي قد قرر رفع القضية تطوعياً بعد هجوم ” الكبيسي ” الذي أثار الرأي العام السعودي، وأكد ” العتيبي ” في تصريحات سابقة أن الدعوى جاءت دفاعاً عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ورغبة في وقف كل من يسهم في نشر الأحقاد الطائفية.