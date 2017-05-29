دياز: القحطاني والشلهوب مستمران مع الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال أن لاعبي الفريق ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب مستمران مع الفريق الموسم المقبل.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين للحديث عن مباراة استقلال خوزستان الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إن القحطاني والشلهوب قيمة كبيرة داخل الفريق ولا زال الهلال في حاجته إليهما.

وأضاف دياز أن الجهاز الفني والإداري اتفق على استمرار اللاعبين، إلا إذا قررا عدم الاستمرار وعن مباراة الإياب بالآسيوية شدد دياز على ضرورة تكرار الفوز والتأهل إلى ربع النهائي لإنهاء الموسم بصورة مثالية.