«علمني ربي» يجمع أربع دعاة مشهورين لأول مرة في برنامج تلفزيوني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اجتمع 4 دعاة مشهورين، للمرة الأولى في برنامج تلفزيوني رمضاني هو برنامج ” علمني ربي ” ، و هم الدكتور عائض القرني، والدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، والدكتور محمد راتب النابلسي، والدكتور محمد حسان.

ويهدف البرنامج الذي يعده ويقدمه الأمير سعود بن خالد بن سعود الكبير آل سعود الى نشر هدايات القرآن العظيم، ليَعُمّ النور أرجاء الأمة الإسلامية.

ويعطي البرنامج في نسخته الثانية البُعدالإيماني القرآني، في 20 حلقة، تبث خلال شهر رمضان المبارك على قناة الرسالة الفضائية، ومدة الحلقة الواحدة 20 دقيقة تلفزيونية.

وتم مراعاة التنوع في الحلقة لتحقيق الأهداف الرئيسية من البرنامج، والابتعاد عن تشتيت أذهان جمهور المشاهدين بالطرح الخطابي الجامد.