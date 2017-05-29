هيئة السوق المالية تلغي إدراج أسهم «وقاية للتأمين» في «تداول» - صحيفة صدى الالكترونية

هيئة السوق المالية تلغي إدراج أسهم «وقاية للتأمين» في «تداول»
أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بإلغاء إدراج أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في السوق المالية السعودية «تداول».
وأوضحت الهيئة أن سبب الإلغاء هو عدم اتخاذ شركة ” وقاية للتأمين ” الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
ودعت الهيئة في مايو 2016، مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وإعلان الهيئة بتاريخ 27 أبريل 2017 بشأن تلك الشركات.
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