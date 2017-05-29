هيئة السوق المالية تلغي إدراج أسهم «وقاية للتأمين» في «تداول» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بإلغاء إدراج أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في السوق المالية السعودية «تداول».

وأوضحت الهيئة أن سبب الإلغاء هو عدم اتخاذ شركة ” وقاية للتأمين ” الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

ودعت الهيئة في مايو 2016، مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وإعلان الهيئة بتاريخ 27 أبريل 2017 بشأن تلك الشركات.