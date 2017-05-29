انتهاء المدة المحددة للمخالفين لمغادرة المملكة نهاية شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تنتهي المهلة المحددة للمخالفين من الإعفاءات بانتهاء شهر رمضان المبارك، حيث مضى ثلثي المدة المقدرة بـ90 يوما منذ شهرين، فيما شهدت إدارات الوافدين ومنافذ المملكة الدولية حركة كبيرة من المخالفين المغادرين البلاد.

وحثت المديرية العامة للجوازات الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم والإعفاءات الممنوحة لهم.

وأوضحت الجوازات أن المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص هي (90) يوماً بدأت في 1438/7/1هـ ، وعلى جميع الوافدين المخالفين سرعة مراجعة مواقع استقبال المخالفين في إدارات وشعب الجوازات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.