بالفيديو.. الكشف عن حقيقة توقف الطواف حول الكعبة جراء الزحام الشديد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زعم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم،توقف الطواف حول الكعبة جراء الازدحام الشديد فجر اليوم.

وتداول الناشطون مقطع فيديو يظهر الزحام الشديد وتوقف الطواف بالفعل،غير انه تبين ان المقطع يعود للعام الماضي وليس لفجر أمس، وتم تداوله مرة أخرى.