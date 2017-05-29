 بالفيديو.. الكشف عن حقيقة توقف الطواف حول الكعبة جراء الزحام الشديد - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. الكشف عن حقيقة توقف الطواف حول الكعبة جراء الزحام الشديد

بالفيديو.. الكشف عن حقيقة توقف الطواف حول الكعبة جراء الزحام الشديد
نايف السالم(صدى):

زعم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم،توقف الطواف حول الكعبة جراء الازدحام الشديد فجر اليوم.

وتداول الناشطون مقطع فيديو يظهر الزحام الشديد وتوقف الطواف بالفعل،غير انه تبين ان المقطع يعود للعام الماضي وليس لفجر أمس، وتم تداوله مرة أخرى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27271 ] نشر منذ 37 دقيقة

خير ان شاء الله ,,,

[ عدد التعليقات: 4245 ] نشر منذ 28 دقيقة

اللهم لا تدع لنا ذنبأ الا غفرته
ولا همأ الا فرجته
ولا دينأ الا قضيته
ولا مريضأ الا شفيته
ولا كربأ الا فرجته

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