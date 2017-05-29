أمانة مكة تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، عن جاهزية كافة المرافق العامة والخدمات البلدية لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين خلال الشهر الفضيل ، مبيناً أن الأمانة هيأت جميع المرافق الخدمية منذ أوقات مبكرة ، وشكلت العديد من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق ولتكون في جاهزية تامة طوال فترة الموسم .

كما هيأت الأمانة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام ومواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة والتي يتم فيها حجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة ، وهي موقف سيارات طريق مكة – جدة السريع وموقف سيارات طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع وموقف سيارات طريق مكة الطائف وموقف سيارات طريق مكة الليث وموقف سيارات طريق مكة الطائف السيل .

إضافة إلى موقف منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية والمواقف على طريق الملك عبد العزيز بمشعر منى.

وقد تم اعداد كافة الترتيبات لتهيئة وتجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال موسم رمضان التي يتزايد خلاله توافد الزائرين ، وتمشيا مع خطة منع دخول السيارات الى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة .

فيما جهزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف ، حيث يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال والنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الاساسيه والاحتياطية ،بالإضافة إلى (8) صواري كبيرة تم توزيعها في عدد من المواقف بمكة المكرمة وعند نقاط الفرز والتفتيش ، وجميعها يتم تفقدها وصيانتها بهدف تقديم أفضل الخدمات وبمستويات عالية لزوار بيت الله الحرام .

كما تشارك الأمانة في اللجنة المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم .

وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة تولى عناية كبرى بهذه الموقف نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء عن داخل مدينة مكة المكرمة ، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم ، وتوفير أفضل الخدمات للزوار لتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان .