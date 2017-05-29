الخطوط البريطانية قد تخسر 190 مليون دولار بسبب خلل فني - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد خبراء علي أنه من المتوقع أن تخسر الخطوط الجوية البريطانية قرابة 190 مليون دولار جراء الخلل الفني، الذي أدى إلى تأخر آلاف المسافرين في مطاري «هيثرو» و«جاتويك» في المملكة، وتتضمن صرف تعويضات لكل مسافر تتراوح ما بين 225 و240 جنيهاً إسترلينياً.

وتسبب الخلل الفني في تعطيل رحلات آلاف المسافرين على متن أكثر من ألف رحلة جوية بسبب الخلل الفني، الذي أصاب شبكات كمبيوتر “ بريتيش إيرويز ”، والذي بدأ من الساعة 11 من صباح السبت بتوقيت لندن، وظل مستمراً حتى صباح الأحد.