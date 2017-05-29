‏" اللواء الأحمدي "غياب الزحام عن صحن الطواف أثناء صلاة التراويح - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

‏أشاد مدير شرطة الحرم اللواء/ محمد بن وصل الأحمدي بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتسهيل الطواف للمعتمرين وذلك بتوجيه المصلين أثناء صلاة التراويح إلى الأروقة الداخلية والتوسعة الشمالية والأدوار العليا للحرم المكي الشريف على أن يسمح للصلاة في صحن المطاف فقط للطائفين في الصلوات المفروضة وتوجيه العربات إلى الأماكن المخصصة لها.

‏وبين الاحمري (عبر مقطع مصور) أثر هذا القرار في غياب الزحام عن صحن الطواف بالمسجد الحرام في الليلة الثالثة لشهر رمضان لهذا العام ، وتسهيل الطواف للمعتمرين .

‏وبين قائد مدير شرطة الحرم أن الجهات الأمنية أنهت كافة استعداداتها الأمنية لتوفير سبل الراحة وحفظ أمن وسلامة المعتمرين والمصلين ورواد المسجد الحرام .

‏وأن جميع رجال الأمن في خدمة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام.

‏وأهاب الأحمدي في ختام حديثة بقاصدي بيت الله الحرام التعاون مع رجال الأمن لتسهيل نسك الطواف.