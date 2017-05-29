أسباب صغر حجم حزم الخضروات في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد تزايد الطلب علي الخضروات، مثل « الخس، والكزبرة، والبقدونس، والنعناع، والجرجير، والبصل الأخضر»، قام أصحاب المحال بتصغير الحزم.

ويكثر في الشهر الكريم الإقبال على الأطباق المختلفة التي لا تخلو من تلك النباتات الورقية؛ مثل: السمبوسة، والشوربة، والسلاطة، وغيرها.

وقال باعة المحال إن السبب في صغر حجم الحزم في رمضان، هم باعة الجملة، وأصحاب المزارع الذين يتعاملون معهم، حيث إنه كان يبيع بين 150 إلى 200 حزمة في الأشهر العادية، من كل نوع من تلك الورقيات، لكن ارتفع الطلب عليها في رمضان، ليتراوح عدد الحزم المباعة في اليوم 800 إلى ألف حزمة.