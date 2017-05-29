جوجل يتيح الإجابة على أسئلة رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

مع حلول شهر رمضان المبارك، وكما تعودنا من محرك البحث جوجل على تقديم كل ما هو جديد، أتاح جوجل إجابات لمن يريد الاستفسار عن أي مواضيع في رمضان من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الأسئلة على غرار سؤال:

ما هو رمضان؟ أو “لماذا يصوم المسلمون في الصيف؟”، وفي بعض الأحيان، تزداد الأسئلة تعقيداً مثل: “متى يحين موعد الإفطار في فنلندا؟”، أو “كيف أحافظ على صحتي في شهر رمضان؟”.

وفي هذ العام بدأ المحرك بالإجابة عن الأسئلة؛ مثل كيفية إعداد “القطايف”، وقد يكون من الصعب إتقان فن إعداد هذه الحلوى الهلالية الشكل التي لطالما اقترنت ببداية الشهر الفضيل، لذلك قام جوجل بتوفير الوصفة، بالإضافة إلى المساعدة في العثور على الوصفات المناسبة، حيث يقدّم المزيد خلال شهر رمضان من هذا العام.

وأطلق موقع البحث مؤخراً موقع “دليل رمضان”، الذي يقترن ببداية الشهر الفضيل في Google، والذي يتيح فرصة التعرف على كل الخدمات والتحديثات التي ستساعد في توظيف التكنولوجيا حتى يتعايش مع أجواء الشهر الفضيل.