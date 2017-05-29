منتخب الشباب يواصل التدريبات استعدادا للقاء دور الـ16 - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

واصل منتخب الشباب تحت 20 عاما، اليوم الاثنين تدريباته بمدينة سيوون في كوريا الجنوبية، استعدادا للقاءه في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للشباب.

وكان لقاء الخضر الأخير انتهي بالتعادل مع المنتخب الأمريكي بهدف لكل منهما.

وأجرى اللاعبون مرانًا استرجاعيًا في صالة الحديد بمقر سكن البعثة عقب وصولها إلى مدينة سيوون استعدادًا للقاء منتخب الأوروغواي الأربعاء المقبل.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني راحةً للاعب منتخبنا سامي النجعي عن المران بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة.

تابع المران عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس بعثة منتخبنا الوطني لدرجة الشباب موسى الزياد.