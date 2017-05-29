مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 38.32 نقطة ليقفل عند مستوى 6821.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 51 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والرياض ريت, وجدوى ريت الحرمين, وسلامة، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات مبكو, وجبسكو, وأنعام القابضة، ونماء للكيماويات, وعسير, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 0.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وجدوى ريت الحرمين, والرياض ريت، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، والراجحي، وجدوى ريت الحرمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 68.66 نقطة ليقفل عند مستوى 4122.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.