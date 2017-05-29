فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية – بدء القبول والتسجيل بسلاح الصيانة لحملة الكلية التقنية، لعدد 200 طالب أساسي و 50 احتياط ،عبر البوابة الإلكترونية http://lfca.rslf.gov.sa/ ويستمر حتى 12 / 9 / 1438هـ .

وأوضحت القيادة أن التخصصات المتاحة هي: إلكترونيات صناعة وتحكم،محركات ومركبات،معدات والآت كهربائية،إدارة مستودعات،تبريد وتكييف آليات،الآت ومعدات ثقيلة،أنظمة هيدروليكية،لحام،إنتاج .

وبينت أن سيمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة (وكيل رقيب). وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني للتخصصات التالية .. ( إلكترونيات صناعة وتحكم ،محركات ومركبات ،مكيانيكا عامة ، ومعدات والآت كهربائية،إدارة مستودعات،تبريد وتكييف آليات،الآت ومعدات ثقيلة،أنظمة هيدروليكية،لحام، إنتاج )،فيما سيمنح المتعين من حملة الثانوية رتبة (جندي أول) .