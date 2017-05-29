بلدية طبرجل تغلق « 13 » محلاً مخالفاً وتصادر« 150 » كيلو أغذية فاسدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قامت الرقابة الصحية بلدية طبرجل بعدة جولات لعدد من المخازن الممولة للمحلات أغلقت على أثرها أكثر من 13 محل لحياكة ملابس الرجال .

وقال خلف بصيص الشراري مدير الرقابة الصحية ببلدية طبرجل أن فرق العمل الميداني قامت بحملة مكثفة بالفترتين الصباحية والمسائية ضبطت العديد من المخالفات التي تم على أثرها مصادرة أكثر من 150 كيلو ما بين مواد منتهية الصلاحية ومواد تم اعادة تجميدها .

وأوضح الشراري بإن المصادرات عبارة عن ا رز و خضار مجمد واغذية اخرى خاصة برمضان لسوء التخزين .