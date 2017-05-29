 ⁠⁠⁠تفاصيل صفقة وزير خارجية قطر داخل العراق - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

دائما تكشف الصدف ما لا يتوقعه أحد، وتكشف لنا أيضا الصدف الدور التخريبي التي تقوم دولة قطر في المنطقة، حيث أكدت مصادر عراقية، إن وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني الذي التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد الأسبوع الماضي، طلب تحويل مبلغ 500 مليون دولار المخصص لإطلاق سراح القطريين، هدية من الدوحة لدعم ميليشيات الحشد الشعبي.

من جانبها عثرت قوات الأمن في مطار بغداد على أكبر كمية من الأموال النقدية، تقدر بـ500 مليون دولار أمريكي، وضعت في 23 حقيبة كانت تقلها الطائرة القطرية، التي أرسلت لإعادة 24 قطرياً من العائلة الحاكمة اختطفتهم ميليشيا شيعية.

وكشف العبادي قصة الفدية وقيمتها 500 مليون دولار أمريكي، لافتاً في وثيقة سرية إلى أن قطر طلبت من الحكومة الإذن لهبوط طائرة في مطار بغداد في 15 أبريل لنقل القطريين المفرج عنهم.

وأضاف أن المسؤولين في المطار تفاجأوا بوجود 23 حقيبة ثقيلة تحتوي على أموال ظهرت من دون موافقة أو علم مسبق.

وكان العبادي أوضح أن المسؤولين في مطار بغداد قد تنبهوا إلى وجود الأموال بعد وضع هذه الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة السينية.

وأشار إلى أنه كان على متن الطائرة مبعوث خاص من أمير قطر، إلا أنه لم يطلب أن تحظى هذه الحقائب بحصانة دبلوماسية، غير أن وزارة الخارجية القطرية، أبدت استغرابها من تصريحات العبادي بشأن الصيادين المختطفين في العراق، فيما أكدت أن الأموال التي دخلت كانت بعلم الحكومة العراقية.

وزعم أمير قطر أن 500 مليون دولار هي من أموال الخزينة القطرية، ويجب أن تعود إليها، لأنها للشعب.

وكان أمير قطر وقبيل انقلابه على إعلان الرياض وإعلان انحيازه السافر لإيران وحزب الله، أوفد وزير خارجيته إلى بغداد والتقى مع العبادي وأبلغه أن الأمير تميم لا يريد إعادة الـ500 مليون دولار، وأنها ستكون هدية من قطر لدعم ميليشيات الحشد.