طابعة ثلاثية الأبعاد لعلاج العقم وإنتاج نسيج صناعى للقلب - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

حققت طابعة ثلاثية الأبعاد نجاحا كبيرا في علاج العقم عن طريق طبع بويضة صناعية لدى فأر، بواسطة حبر جيلاتيني، قام بهذه التجربة فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة “نورث وثترن” في شيكاغو الأمريكية.

وسحب الفريق العلمي البويضات الطبيعية وزرع بويضة صناعية في (الرحم ذو المسام) بدلا منها لمساندة الهرمون المبيضي ( فالميكرو – سمات) تعطي مساحة لامتلائها بالهرمون والتي يصل عددها إلى العشرات كي تسمح للأوعية الدموية بالاتصال بالبويضة المزروعة وكل ذلك يتم معمليا قبل نقله إلى رحم الأم، وأجريت التجربة على 7 فئران تم تزاوجها بعد حصولها على البويضة الصناعية، وقد أنجبت ثلاثة منهم فئران صغيرة نمت بواسطة البويضة التي أنتجت عن طريق الزرع.

يشار إلى أنه توصل فريق من الباحثين الأمريكيين في جامعة “هارفورد” الأمريكية إلى إنتاج نسيج صناعي للقلب، الذي يتم تطويره عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد، ويحتوي هذا النسيج القلب الصناعي على شريحة متصلة بمستقبلات وهو ما يسمح بتصليح تعسر عمل وظائف القلب وتحليل فاعليتها و مازالت نتائج هذا النسيج الجديد تحت المعالجة الطبية.