" التجارة " تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نفذت وزارة التجارة والاستثمار ضمن خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، حملتها الرقابية الثانية على منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، أسفرت نتائجها عن تفتيش 5079 محلاً ومنفذاً للبيع ،وحررت خلالها 252 مخالفة.

وأظهرت تقارير الوزارة وفرة المعروض من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك ووجود البدائل المتعددة لكل صنف مما زاد من المنافسة واستقرار الاسعار وانعكاس ذلك مصلحة المستهلكين.

وجاءت هذه الحملة في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف مراقبة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة، والتحقق من صلاحية هذه السلع، وعدم وجود حالات غش تجاري، بالإضافة الى التحقق من نظامية عروض التخفيضات.

كما بينت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها عبر تنفيذ جولات تفتيشية على منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق ” بلاغ تجاري ” على مدار اليوم.