رفض إعطاء السومة الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انتهى ملف تجنيس المهاجم السوري عمر السومة، بالرفض، وصرف النظر عن المعاملة كاملة لعدم إمكانية الموافقة على منحه الجنسية برغبة من مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت مارفيك.

وكان تم رفع الملف المرفوع إلى جهات الاختصاص منذ فترة طويلة بشكل رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم، قد أعلن عن قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمباراة منتخب بلاده أمام الصين، في ماليزيا وشهدت تواجد مهاجم الأهلي السعودي الذي قدم اعتذره في فترات سابقة عن عدم تمثيل منتخب سورية.

وأكد حينها على أن إصرار القيادة السورية على استبعاده أكثر من مرة واتهامه بالخيانة الوطنية كان سبباً رئيسياً في اتخاذه هذا القرار وكتب عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ): “توضيح للأخوة والجماهير الرياضية التي أعتز بها، عن دعوتي لتمثيل منتخب سورية، أمنية وحلم كل لاعب تمثيل منتخب وطنه، وقد شاركت مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا في الكويت وحققنا المركز الأول وكأس البطولة وأسعدنا جماهيرنا الرياضية وكانت تحيتي لأبناء وطني والجماهير السورية بطريقتي وقناعتي الخاصة، من دون أي تمييز وبعيداً عن الولاءات فهذه جماهير الوطن ومحبيه وعاهدت نفسي بالإستجابة لنداء المنتخب متى ما طلب مني ذلك، وكان فيه احترام وتقدير لي ولموهبتي كلاعب وتمثيل المنتخب هو شرف لكل رياضي ولاعب، فهذا منتخب الوطن وليس منتخب أشخاص ومسؤولين ولكن ما حصل بعد بطولة غرب آسيا مكافأتي هي استبعادي عن المنتخب مباشرة، من دون أي مبرر، ووصلني كتاب من الاتحاد السوري بتوقيع رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يطلب في أوله تصريح خطي وفي آخره تعهد واتهام ضمني أنني إن لم أرد عليهم، فهذا يعتبر عدم الرغبة بالمشاركة، وأقول لم يحاول أحد من مسؤولي الاتحاد والمنتخبات السؤال عني إلا في الفترة الأخيرة وتجاهلوني تماماً، وأنا هداف الدوري الكويتي والسعودي حالياً والحمد والشكر لله وحده على فضله”.

وأضاف: “وبعد تصريحي بوسائل الإعلام بعدم دعوتي للمنتخب بدأ الضغط الإعلامي والجماهيري والمطالبة بدعوتي تحرك الاتحاد السوري، وأرسل كتاباً من أمين السر يتضمن دعوتي للمنتخب وتفسيري أن هذ الكتاب أرسل بهذا الوقت المتأخر لرفع الحرج تجاه الجماهير والإعلام الرياضي، اما كتاب رئيس لجنة المتخبات وطلبه تصريحاً خطياً بتمثيل المنتخب، ففيه عدم احترام واستخفاف بي لأنه لم يفعلوه مع غيري من لاعبي المنتخب الوطني، ولم يطلبوا منهم هذا التصريح بل تم توجيه دعوات لجميع اللاعبين المحترفين مباشرة عن طريق اتحاداتهم وأنديتهم ولم يطلبوا منهم ما يدعى بالتصريح الخطي وهذا ما لا أقبله وأنا لا احتاج إلى صك براءة من أحد مهما كان، ولكنهم يعتقدون بأن لا أحد يفهم ولا أحد يقرأ ولا يتكلم إلا هم وهم فقط من يقرر مصير الآخرين كيفما يشاؤون”.